Vallavalitsuse palve: Hoiame tänavad ja pargid kakavabad

Ilmselt olete meiega nõus, et see pole kuigi meeldiv vaatepilt. Samasugust tagasisidet on vallavalitsusse laekunud ka Türi valla elanikelt.

Nii mõnelgi meist on kodus imearmas karvane sõber, kellega tihti jalutamas käime. Seetõttu teame suurepäraselt, et koera järelt koristamine pole just kõige meeldivam tegevus. Aga kui oleme juba kord enda kanda võtnud koera pidamise rõõmud ja kohustused, siis loomulikult me seda kohustust ka täitma peame.