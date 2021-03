Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Tähelepanelik lugeja saatis Järva Teataja toimetusse vihje selle kohta, et Paide korteriomanikel tuleb maksta vee eest hinda, mis on Eesti keskmisest ligi kaks korda kõrgem. Vihjet uurides selgus tõepoolest, et Paide veehinnad on ühed Eesti kõrgeimad, kusjuures kalliks teeb teenuse just reovee hind.

* Aastaid on räägitud hirmujutte, et kui Paide Maksimarketi juurdeehitis valmis saab ja Järva tarbijate ühistu kesklinnas mitu kauplust sulgeb, siis sureb kesklinn välja. Paide keskväljakul on äri aetud aastasadu, kuid nii hõredat kaubandust kui praegu pole arvatavasti seal kunagi olnud. Suletud on kaubamaja, majatarvete kauplus, kaubakeskuse teine korrus ja hulk teisi kauplusi, mis asuvad Pikal ja Tallinna tänaval, kiriku taga või K-keskuses. Neid kauplusi, mis muidu laupäeval inimesi teenindasid, kuid on täna kinni, asub kesklinnas üle kümne. Avatud on üksnes Konsum, liha- ja prillipoed ning Elisa ja Tele 2 esindus. See pole tingitud siiski kesklinna ärikeskkonnast, vaid valitsuse otsusest.

* Lõuna-Aafrikast talvepuhkuselt naasev toonekurepaar on praegu Egiptimaal ega aima Suessi kanalist üle lennates, et nende kodumaja Järva-Jaanis on muutunud rusuhunnikuks ja veetakse ümberkaudsetele teedele täiteks veel enne, kui nemad valju nokaplaginaga kodukanti saabumisest kuulutavad. Koos korstnaga, mille otsas kured pesitsesid, kadus veebruariga maamunalt omaaegne Järva-Jaani kutsekeskkooli number 31 laias laastus 50 aastat tagasi ehitatud ühiselamu aadressiga Lai 2.

* Jalgsema külaseltsil on ambitsioonikas plaan saada järgmise aasta 19. veebruariks, admiral Johan Pitka 150. sünniaastapäevaks, külamajas olevasse muuseumituppa omakandi suurmehe elusuurune vahakuju. Jalgsema külavanem Heli Kark võttis möödunud nädalavahetusel ühendust tuntud vahakujude meistri Andres Männiga, et ettevõtmisele kindlam käik anda. Saadud hinnapakkumise järgi maksab kuju valmistamine 6350 eurot, millele lisandub admirali vormi riietamise kulu.

* See oli läinud aasta septembris, mil Paide linnameeskonna toonasest kogukonnajuhist Arto Saarest sai Järva vallavanem. Alles tänavu jaanuaris pärast mitut kandideerimisvooru sai avalikkus teada, et uus kogukonnajuht on Maarja Trauss. Nüüd, mil Paide linnameeskond kohtus eile õhtul Superkarika finaalis Tallinna Floraga ja Premium liiga hooaja alguseni (esimese vooru mäng on 9. märtsil kl 17.30 võõrsil Tallinna JK Legioniga) jäävad loetud päevad, on paslik jalgpalli kohta käivate küsimustega usutleda endist Kesk-Eesti Tre raadio uudistetoimetajat Maarja Traussi.