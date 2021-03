Minu mure Eesti ettevõtjate pärast järjest süveneb. Praegu tuleks teha kõik selleks, et suurendada otsustavalt riigipoolseid toetusi. Jah, Töötukassa reservidest tulev jätkutoetus on väga vajalik, kuid meede on suunatud palkade osaliseks maksmiseks ja kestab vaid üks kuu.