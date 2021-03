Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* See, et Eesti haiglad töötavad võimete piiril, pole enam kellelegi uudis. Pealinnas on juba kärbitud plaanilise ravi osutamist, sest rohkete koroonapatsientide kõrvalt ei jätku lihtsalt töökäsi. Ka väikeses Järvamaa haiglas on peaaegu kõik koroonahaigetele eraldatud voodikohad täis ja töö käib üsna võimete piiril, kuid plaanilise ravi kärpeid pole tehtud.

* Vaevalt oskas keegi eelmise nädala päikeseliste kevadilmade nautlejatest arvata, et nädala teises pooles tuleb talv tagasi miinuskraadide, tugeva tuisu ja lumetormiga. Laupäeva õhtuks Paide kunstmurustaadionile plaanitud Paide linnameeskonna U21 koosseisu debüüt leidiski eest tavapäratud mänguolud. Paide linnameeskonna U21 koosseisu peatreener Erki Kesküla ütles, et poiste häälestatusega on ta rahul, kuid mitte tulemusega vaatamata asjaolule, et nad alles tõusid esiliigasse «Kindel on, et ilm laupäeval tavajalgpalli mängida ei võimaldanud. Pigem nägi väljakul jõujalgpalli, kus määras see, kes püsis paremini jalgadel.»

* Reede öösel kella 23.30 ajal kostsid Järva vallas Koigi külas püssilasud, mis oli kõrghetk tülis, kus üks kohalik noormees olla väidetavalt solvanud kohaliku kurikaela ämma.

* Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on Järva vallas saanud tublit täiendust Keskerakonna nimekirjast. Külli Majori ütles Järva Teatajale, et Järva valla piirkonnas astus Keskerakonnast välja kümmekond inimest, kellest osa on juba EKREga liitunud ja osa plaanib teha seda lähiajal. «Meile ei sobinud Keskerakonna poliitika olla võimul iga hinna eest,» sõnas ta. Majori lisas, et see kriitika käib nii riigi- kui ka vallajuhtimise kohta. «Minule meeldivad EKRE inimesed ja nende väljaütlemised,» märkis ta.

* Ülemöödunud aasta juunis Paides Pikal tänaval kauplemist alustanud ehte- ja juveelikauplus LaSandra pani pärast naistepäeva uksed kinni. Kaupluse omanik Inge Rosenberg selgitas, et sulgemiseks oli mitu põhjust.

* Kaitseliitlased näitasid, et lumeta on võimalik suusatada rohkem kui lumega, kui sajad vabatahtlikud riigikaitsjad pressisid toore tahtejõuga kahe nädalaga ühiselt maakerale tiiru peale, kuigi suure sulaga andis suusasõiduks lund otsida.