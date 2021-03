Statistikaameti analüütiku Birgitta Ojamaa sõnul vähenes ühistranspordiga reisijate vedu koroonaviiruse tõttu alates märtsist nii maanteedel, raudteedel, veeteedel kui ka õhus. „Bussi, trammi ja trolliga sõitis üle 133,7 miljoni inimese, mis on kolmandiku võrra vähem kui 2019. aastal. Bussitranspordi kasutajate kahanemisel oli suur mõju, kuna see on peamiselt kasutatav transpordiliik,“ täpsustas Ojamaa.