Maskikandjad järgivad ka moesuundi

Soovituslik on kanda maski. Maski kandmine on kohustuslik. Need soovitused ja käsud, mis aasta eest kõlasid, on tõenäoliselt kõigil veel hästi meeles. Nüüd on maski kanda juba norm ja selle eirajat vaadatakse pika pilguga. Isegi kui arvate, et hüppate poeuksest sisse ainult kolmeks minutiks, et leiba-saia osta, siis suure tõenäosusega te uksest kaugemale ei jõuagi. Mask on norm ja selle puudumisel oled avalikus ruumis persona non grata.