Maakonna suurpidu lükkub jälle aasta edasi

Üle sajaaastase ajalooga Järvamaa laulu- ja tantsupidu jäi eelmisel aastal riigis kehtestatud eriolukorra tõttu pidamata. Esialgne plaan lükata pidu sügisesse ja teha see kasvõi sisetingimustes jäi samuti vaid plaaniks. Kuigi korraldajad lootsid tänavu pärast sundpausi peo uuesti käima lükata, tuli siiski COVID-19 viirusest põhjustatud olukorrale alla vanduda ja ka sel korral jääb maakonna suurim taidlejate pidu pidamata.Peole end juba kirja pannud kollektiivide juhtidele edastatud kirjas teatavad korraldajad, et Järvamaa laulu- ja tantsupidu «Aeg – ajalt tuleb küsida» on viidud 2022. aastasse ning peolisi oodatakse tuleva aasta 28. mail Koeru kooli staadionil, nagu see olnuks ka tänavu.