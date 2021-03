Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Omavalitsus- ja koolijuhid on ühte meelt selles, et koduõppel olles on õpilastel õigus süüa koolilõunat nagu igal teiselgi koolipäeval. Seepärast panevad koolid kokku nädala või paari varuga toidupakid tingimusel, et need jõuavad õppuriteni. Eelmise kevade ja aastalõpueelse kaugõppega võrreldes on huvi pakkide vastu märgatavalt suurenenud.

* Üle sajaaastase ajalooga Järvamaa laulu- ja tantsupidu jäi eelmisel aastal riigis kehtestatud eriolukorra tõttu pidamata. Esialgne plaan lükata pidu sügisesse ja teha see kasvõi sisetingimustes jäi samuti vaid plaaniks. Kuigi korraldajad lootsid tänavu pärast sundpausi peo uuesti käima lükata, tuli siiski COVID-19 viirusest põhjustatud olukorrale alla vanduda ja ka sel korral jääb maakonna suurim taidlejate pidu pidamata.

* Neljapäevast kehtima hakanud koroonapiirangud puudutavad oluliselt ka raamatukogude töökorraldust. Hea uudis on see, et ajal, mil tuleb kodus püsida ja on parim aeg raamatuid lugeda, on raamatukogud laenutuseks ühel või teisel moel siiski avatud.

* Ehkki nõudlus on suurenenud, pole ühissõidukite kasutajate hulk jõudnud eesmärgiks seatud veerandini töölkäijatest. Üle poole tööl käivatest inimestest sõidab endiselt sinna autoga ja pole märke, et seniseid autosõitjaid oleks suudetud panna eelistama bussi, järeldab riigikontroll oma auditiaruandes. Kui muidu tasuta bussisõit pigem kasvatas sõitjate arvu, siis koroonaviiruse ajal on olukord muutunud. Järvamaa ühistranspordi keskuse tegevjuht Harri Lepametsa hinnangul oli eelmisel aastal sõitjaid umbes 40 protsenti vähem.

* Saksamaalt Günzburgist pärit Sigurd Fohs (37) peab juba üheksandat aastat Eestis keeleõpetaja ametit. Mujalt tulnud õpetajana leiab Fohs, et eestlased tähtsustavad liialt PISA-teste ja on lõimiva haridussüsteemi loomisel pannud õpetajate õlgadele liiga suure koorma.