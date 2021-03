Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Võõbu ja Mäo vahelise teelõigu neljarajaliseks ehitamine ei peatunud ka talvel. Tee-ehitaja ütleb, et lumerohke talv ja koroonaviirus on nende tööd omajagu raskendanud. GRK Infra ASi ehitusjuht Kaido Ivaski selgitusel avaldas lumerohke ja külm talv ehitusele mõju nii, et plaanitud töödele kulus rohkem aega. Palju aega ja raha kulus just rohkele lumetõrjele, et luua töödeks nõutavad tingimused.

* Läinud reedel sai Järvamaa haigla Lõuna-Eesti meditsiinistaabist korralduse luua koroonaosakonda kohti juurde. Sellest tulenevalt lisasid haigla töötajad kinnisesse aktiivravitsooni kuus voodikohta. Järvamaa haigla peaarst Andres Müürsepp ütles, et nüüd on koroonakarantiinis 16 kohta ning õendusabiosakonnas ülejäänud 24 kohta COIVID-19st tervenevatele patsientidele.

* Kultuurkapital tähistas emakeelepäeva tavapäraselt kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade laureaatide väljakuulutamisega. Selgusid 2020. aasta luule, proosa, ilukirjanduse ja mõttekirjanduse tõlke, lastekirjanduse, esseistika, artikli ja venekeelse autori auhinnad. Tunnustuse osaliseks sai ka Paides elav kirjanik ja luuletaja Igor Kotjuh.

* Järvamaa haiglas vaktsineeriti pühapäeval COVID-19 viiruse vastu AstraZeneca vaktsiiniga sada inimest vanuserühmas 65 ja enam aastat. Pühapäeval kell 10.15 oli Järvamaa haiglas oma vaktsiinidoosi kätte saanud juba 17 inimest. «Paljud tulid varem kohale ja saime alustada natuke enne täpset kellaaega,» ütles Järvamaa haigla õendusjuht Maire Raidvere.

* Paide perearst Ingrid Alt selgitas, et uudiste kõrval, kus päevaste vaktsineerimiste arvud teevad rekordeid ning mitmed maakonnad saavad rõõmustada, et üle 80aastastest inimestest on juba üle poole elupäästva süsti saanud, pole järvalastel erilist põhjust rõõmustada.

* Statistikaamet avaldas kuu alguses värsked andmed selle kohta, kui usinalt eestlased sporti teevad. Selgub, et järvalased on keskmised spordisõbrad, kuid nagu teistes maakondades, on ka Järvamaal meesoost spordiga tegelejaid märksa rohkem kui naissoost treenijaid.

* Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda kuuluv riigikogu liige Kalle Grünthal ütles Järva Teatajale, et kui lähiajal hakatakse riigikogu liikmeid vaktsineerima, siis tema ennast süstida ei lase. Grünthal selgitas, et AstraZeneca vaktsiin on alles katsetusjärgus ja selle kõrvalmõjud pole teada. «Eesti on praegu vaktsineerimise katselabor,» sõnas ta.

* Kuigi eelmisestneljapäevast kehtivad Eestis karmid koroonapiirangud, mis ei luba esmatarbekaupu mitte müüvatel poodidel inimesi müügisaali lasta, leidsid nood kinnipanekule kiire asenduse – sissesõidu- ja uksekaubanduse. Ennekõike rakendavad seda ehitustarvete kauplused.