Kolmapäeval on maakonnakeskuses doonoripäev

Kuna maja väike saal ja fuajee on remondis, siis toimub doonoripäev suurel laval.

Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ning vähemalt 50 kg kaaluv inimene vanuses 18–60 eluaastat, kes on Eesti Vabariigi kodanik või elanud Eestis elamisloa alusel üle ühe aasta. Verekeskus julgustab doonoreid verd loovutama regulaarselt, kolm-neli korda aastas. Meestel peab kahe vereloovutamise vahel olema 60 päeva ja naistel soovitavalt 90 päeva.

Verd andma minnes võta alati kaasa fotoga isikut tõendav dokument. Samuti soovitatakse kaasa võtta doonoritunnistuse (väike punane kaart), mis antakse vereloovutajale kolmandal vereloovutuse korral. Doonoritunnistusele on märgitud inimese veregrupp, doonori kood ja järgmine soovitatav vereloovutuse aeg.

Vereloovutusele eelneval ja samal päeval tuleb tarbida rohkesti mahla või vett ning süüa väherasvast toitu. Enne vereloovutust tuleb kindlasti süüa. Sobivaim aeg vereandmiseks on kaks-kolm tundi pärast söömist.

Paika on pandud ka järgmine Järvamaa doonoripäev. See on 6. aprillil kl 10.30-15.30 Türi kultuurikeskuses. (JT)