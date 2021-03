Avaldatav surmade statistika on nädalate kaupa võrreldav 2017. aasta alguseni. Kiirstatistika joonisel on toodud ka kümne aasta (2010–2019) keskmised surmade arvud nädalate kaupa. Aastate 2017–2019 andmed on lõplikud, 2020. ja 2021. aasta andmed on rahvastikuregistri põhjal esialgsed ning neid täiendatakse.