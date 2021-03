Järva vallavanem Arto Saar kinnitas, et koroonasse nakatumiste nool on suunatud alla: kui tipphetkel oli Järva vallas nakatumiskordaja 100 000 elaniku kohta ligi 1500, millega oldi vabariigis kolmandal kohal, siis nüüd on see 425 ja koht viimaste seas, mis on hea.