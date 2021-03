Täpselt aasta tagasi teatas terviseamet, et Järvamaal on diagnoositud esimene koroonaviiruse juhtum. Nüüdseks on 1168 järvalast saanud teada, et nad on nakatunud ohtliku viirusega. Koroonaviiruse esimene laine puudutas järvalasi õnneks vähe ja me olime üks väikseima nakatumisega maakondi. Esimese kaheksa kuuga laekus Järvamaale positiivseid proove nii palju kui viimasel ajal päevas.