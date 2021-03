Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva-Jaani gümnaasium on remonti oodanud mitu aastat. Nüüd on lootust alustada sügisel vähemalt osaliselt kapitaalremonditud majas, sest tööõpetuse klasside asemele tulevad moodsa tehnoloogiaga ruumid. Järva-Jaani gümnaasiumi direktor Raigo Prants ütles, et kool saab tööõpetuse hoone uuenduseks 220 000 eurot, millest osa tuleb vallalt ja osa ühelt erakonnalt.

* Põllumeeste kuudepikkune selgitustöö loomakasvatajate kui eesliinitöötajate kiiremas korras vaktsineerimiseks paistab kandvat vilja. Värskemad teated valitsusasutustest lubavad loota, et juba sel kuul saavad esimesed laudas töötavad kõrgema nakatumisriskiga inimesed vaktsiinidoosi kätte.

* Paide perearst Ingrid Alt alustas esimesena Järvamaal AstraZeneca koroonavastase vaktsiini süstimist ja on nüüd ära süstinud ligi 600 doosi. «Kõik elavad ja pole kaevanud millegi hullema üle, kui oli kirjas kõrvaltoimete lehel,» sõnas ta.

* Kuigi suurem osa kauplusi sai karmi käsu end kuuks ajaks sulgeda, võivad teenindusettevõtted, sealhulgas iluteenindajad reegleid järgides uksed lahti hoida. Paide juuksur Helen Jürgenstein ütles, et kuna nad töötavad salongi ühes ruumis kahekesi, siis kaks juuksurit ja kaks klient oleks selle pinna kohta liiga palju. Nii jagasid nad tööpäevad lihtsalt ära. «Me pole enam tööl korraga, vaid käime kordamööda nädalate või päevade kaupa,» sõnas ta.

* Koroonaviiruse Eestisse jõudmisest on möödas aasta ja niisama kaua on see rusunud meie majandust, ent nii mõnegi sektori puhul ei saa räsitusest rääkida. Samuti leidub Tartu ülikooli majandusteadlase Urmas Varblase meelest pääsetee: vaktsineerimine.