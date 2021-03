Juba sel nädalavahetusel: Türil matkatakse kevadesse

Kuni talve lõpuni ehk kevade alguseni on avatud jätkuvalt ka Saunametsa kõnni ja liikumisrajad, kus on üleval täiendavad lisaülesanded, mis pakub ehk veelgi põnevust ja muudab liikumisharrastust sihipärasemaks. Saunametsas liikudes tuleks arvestada, et osad rajad on väga laiad, kuid osad on kitsad kõnnirajad. Rajalt saab leida 9 kontrollpunkti, millest saab raja tunnusõna. Kaardile neid punkte märgitud ei ole ja need tuleb ise üles leida, kui liigute kaardil näidatud teedel. Saada see tyrispordiklubi@gmail.com ja osaled ürituse peakorraldaja JOKA loosimises.