Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* «Ma vaatasin haiglavoodil istudes oma jalgu ja nägin naha alt kumamas veresooni peenikeste kapillaarideni välja. Jalad tundusid täiesti sinised. Olen haiglas hooldajana töötades näinud selliseid jalgu inimestel, kes hakkavad meie seast lahkuma. Võib vaid ette kujutada, mida ma sel hetkel tundsin,» ütles raskelt koroona läbi põdenud Järvamaa haigla õendusosakonna hooldaja Mare Paesüld. Paesüld sõnas, et koroonasse haigestumine on nagu loterii: mõni põeb sümptomiteta ja kergelt, mõni saab ränga katsumuse osaliseks ja mõni koguni sureb. «Ja me ei tea, millise pileti keegi meist tõmbab,» lisas ta.

* Eelmisel laupäeval pahandas kohalik ettevõtja ja Järva vallavolikogu liige Teet Kallakmaa Facebookis, et hoolimata piirangutest on Järva-Jaani keskplatsi väikepood avatud. Kui Järva Teataja Valge Poe omaniku Kadri Kangroniga ühendust võttis, oli kohe selge, et tema on naine, kes seisab oma õiguste eest. Kiiresti selgitas Kangron ajakirjanikule, et kui tema kauplusest peaks ajalehes ilmuma lugu, mis temale ei meeldi, siis hakkab sellega tegelema advokaat. Sama kiiresti sai selgeks, mis Kangron koroonaviirusest ja piirangutest arvab.

* Laupäeval kell 11.37 algab kevad. Kevadpealinnas Türil on selle päeva puhul kultuurikeskuse galerii akendele üles seatud lillenäitus. Koroonaajale kohaselt on see näitus eriline selle poolest, et lilled asuvad toas, aga neid saab imetleda õues akna taga seistes.

* Järva Teataja poole pöördus lugeja, kellele jäi riigi infokanalitest loetu segaseks. Andmekaitse inspektsioon rõhutab, et vaktsineerimine on igaühe vaba valik, samal ajal kui tööinsepktsioon on öelnud, et vaktsineerimisest keeldumine võib teatud juhtudel kaasa tuua vallandamise. Andmekaitse inspektsioon kirjutab kodulehel avaldatud artiklis, et vaktsineerimise vajalikkus on võitluses viirusega mõistetav, kuid praeguses kaoses ei tohi unustada inimeste õigusi ja vabadusi. Muu hulgas toob artikkel esile, et kui tööandjad vahendavad vaktsineerimisnimekirjade koostamist, siis on oluline märkida, et nad ei või mingil juhul koguda andmeid nende kohta, kes ei soovi vaktsineerimist, sealhulgas nõuda neilt põhjuste esitamist. Vaktsineerimise üle otsustamine on iga isiku vaba valik.

* Kevad on käes: räästad tilguvad, päike piilub pilve tagant julgemalt, vahtramahl jookseb ja kassid kräunuvad. Just seda viimast oleks tore kevade tulekuga mitte seostada, sest kräunumisele järgneb tavaliselt suur hulk soovimatuid järglasi, kes peavad tänavatel oma elu eest võitlema või kelle tarvis pingutatakse omanikke otsida. Hooleta jäetud kassidega tegeleva mittetulundusühingu Paikass eestvedaja Virge Piisner ütles, et ka tema suurim soov on, et tänavatele satuks võimalikult vähe kasse. «Paraku annavad soovimatuid järglasi nii lõikamata kodukassid, keda jooksuajal välja lastakse, kui ka need loomad, kes tänaval elutsevad,» lausus ta. «Võitleme hoolimatuse ja vastutustundetuse vastu iga päev.»

* Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda kuuluv riigikogulane Kalle Grünthal üllatas aasta eest paljusid sellega, kui tuli riigikogu juhatuse valimistele kileülikonnas ja kaitsemaskiga. Aastaga on tema hoiakud oluliselt muutunud: neljapäeval ei kandnud ta maski ega kilerüüd.