Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Juba aastaid on lisaks Paide linnale AS Paide Vesi seisnud hea selle eest, et paljudes Järva valla asulates tuleks kraanist puhas joogivesi ja heitvesi läheks oma teed. Tulevikus võib siinne vee-ettevõte aga tegutsema jääda üksnes Paide linna. Järva vallavolikogu esimees Rait Pihelgas tunnistas, et plaan on selline, et Järva vallale kuuluv Järva Haldus võtab Paide Veelt üle need tööd, mis jäävad nende omavalitsuse piiridesse. Pihelgas selgitas, et Paide Vesi on tema meelest teinud aastaid head tööd ja kunagi oligi see õige otsus, et väikesed vallad kasutasid Paide Vee teenuseid.

* Seda, et pealinna restoranidest oleks võimalik hõrgutisi Paidesse ja Türile, või kui soovite, kas või Kirnasse ja Eiverre tellida ning veel ilma kulleritasuta, pole siinkandis enne nähtud. Ei maksa targutada, et Tallinnas on Wolt ja Bolt ammu need rajad sisse tallanud. See on Tallinn. Ka Paides on katsetatud pitsa või muu kõhutäite kullervedu ja Selver toob toidukoti tellijale poest koju. Kuid see, et Prantsuse restoran võtab pealinnast jalad selga ja ulatab ahjupistmiseks küpse menüüvaliku teile üle ukse, juhtus eelmisel neljapäeval Järvamaal ilmselt esimest korda.

* Järva Teataja lugejad mäletavad veebruari algusest lugu, kuidas Paidest pärit Heleri Hanko vinnas keset käredaimat talve matkakoti turjale, et kõndida 614 kilomeetrit mööda riigimetsa matkaradasid risti läbi Eesti – alustada Matsalu rahvuspargist Penijõelt ja jõuda puhkusekuu lõpuks Peipsi rannikule Kauksisse. Umbes miljon sammu ja 40 päeva hiljem on tsivilisatsioonist läbi imbunud inimese jaoks hullumeelne matk Heleril selja taga. Kuigi talvist ultraretke ta niipea korrata ei himusta, võtavad uued matkaplaanid siiski juba ilmet.

* Märtsi esimese pühapäeva hommikul põõnas Järva Teataja ajakirjanik Urmas Glase veel magusalt, kui telefonipõrin andis märku saabunud sõnumist: «Terviseameti andmetel on Teie, HANNES, 5. märtsil 2021 antud SARS-CoV-2 proov osutunud positiivseks ja Te peate jääma eneseisolatsiooni.» «Ossa pagan!» käis välgusähvatusena peast läbi, kui lugesin uneliivaste silmadega sõnumit, millist viimastel nädalatel on oma seadmest lugenud päevas üle tuhande inimese. Terve aasta õnnestus nakatumist vältida ja nüüd siis ikkagi on laks käes! «Oota nüüd! Aga ma ei ole ju Hannes! Ikka Urmas ju,» tabasin pea selginedes oma telefoni potsatanud sõnumist lühise. Valisin sõnumi lõpust leitud telefoninumbri lootuses asi kiiresti ära klaarida, kuid automaatvastaja soovitas alles esmaspäeval tagasi helistada.

* Laupäeval kell 12.37 valgus astronoomiline kevad üle Eesti, kuid karge tuul ja vesikaarest lähenevad lumepilved andsid tunnistust, et talv ilma võitluseta alla ei anna. Enne talve vastupealetungi jõuti Türil umbes sajapealise tunnistajate hulga ees kultuurikeskuse juures traditsiooniliselt käima tõmmata muruniiduk, heisata kevade saabumise auks lipud ja läbi viia mitteametlikuks kuulutatud pealinnavahetuse tseremoonia, kus Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann võttis vastu pealinna regaalid.

* Loodusfotograaf Ingmar Muusikus tegi möödunud nädalal retki Järvamaa eri nurkadesse ja nägi rohkelt talveunest ärganud isakarude lumele tallatud jäljeridu. «Väätsal nädala alguses nähtud karu esikäpa jälje laius oli 17 sentimeetrit. Suur isane loom. Nädala keskel nägin Imaveres kahe karu jälgi. Reedel ajasin karu jälgi Laimetsas. Selle esikäpp oli 15 sentimeetrit lai,» kirjeldas Muusikus oma retki Järvamaa eri nurkadesse.