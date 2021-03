Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide kesklinnas Tainascateringi kohvikut pidav Kaido Lepik nentis, et seoses uute koroonapiirangutega on toidukohta külastavate inimeste arv langenud oma 80 protsenti ehk suviste tippaegade sajast ja enamast külastajast on alles jäänud 25–30. Siseruumides inimesi teenindada ei saa, kuid jätkunud ei ole ka toidu kaasaostjaid.

* Paidelane Valev Väljaots kasutas mullukevadist eriolukorda ja mitmekuulist kodusolemise aega selleks, et leida endas üles seni pigem vaka all püsinud loomeanded. Lisaks horoskoobiluulele võttis ta ette talle südamelähedaste ABBA lugude eestindamise filmist «Mamma Mia! Siit me tuleme taas». Nüüd ootavad lood võimalust mõnel erilisel moel rahva ette pääseda.

* Muutunud aeg ja koroonapandeemia on pannud ootamatusse olukorda kõikide eluvaldkondade esindajad. Kes olid enne ebavõrdses olukorras, on seda nüüd veel enam, tõdeb ka võrdõigusvolinik Liisa Pakosta. Siiski on ta seda meelt, et kriisist on võimalik ka õppida ning väljuda sellest ühiskondlikult targemana, kui me olime enne koroonakriisi. Näiteks paindlikuma töökorralduse tagamine, töö- ja pereelu edukam ühildamine on kindlasti oskused, mida hetkeolukorrast kaasa võtta.