Eesti Metsloomaühing kutsub üles toetama abivajavaid loomi püsiannetusega

Eesti Metsloomaühing toimib metsloomi vabatahtliku töö näol aitavate inimeste võrgustiku katusorganisatsioonina juba aastast 2017. Tegemist on Eesti esimese, suurima ja tuntuima metsloomi abistava organisatsiooniga. “Meie poole pöördub iga-aastaselt tuhandeid abivajajaid ning meil on üle-eestiline hoiukodude võrgustik. Meie eesmärk ei ole tuua metsloomi kodudesse lemmikloomadeks vaid aidata neid äärmuslikel juhtudel, kui enam muud moodi, kui inimese sekkumiseta loom hakkama ei saa,” selgitab ühingu juht Virge Võsujalg. “Selleks, et nendel erandlikel ja rasketel lugudel oleks õnnelik lõpp, vajame aga analüüside ning ravimite hankimiseks, operatsioonide või spetsiifilise toidu ostmiseks ja tellimiseks kõigi inimeste tuge ja toetust.”

Üks osa on ühingu vabatahtlikud, kuid väga oluline on seegi aspekt, et abivajavate või vigastatud metsloomade abistamisel tuginetakse teaduslikule teadmisele, veterinaaride ja valdkonna ekspertide arvamustele. Oma võrgustiku inimestele korraldab ühing koosolekuid ja täiendab nende teadmisi nii koolitustel, kui ka liigiekspertidega suheldes.

Möödunud talv on olnud paljude metsloomade jaoks äärmiselt raske. Lisaks sagedamini esinevatele liikidele on tänavu olnud hoolekodus rekordiliselt haruldasi linnuliike nagu seda on hüüp, sooräts, karvasjalg-kakk, vöötkakk jpt juba on hoiukodusse jõudnud esimesed loomalapsed. Selleks, et meie kodumaal oleks jätkuvalt suurel hulgal erinevaid looma- ja linnuliike saate just teie aidata kaasa annetuste ja püsiannetuste abil. Ehk on siingi see koht, kus meenutada president Kersti Kaljulaidi sõnu: “Oleme esimene põlvkond, kes teab, et hävitame oma planeeti, ja viimane, kes saab midagi ette võtta.”