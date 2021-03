Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui televiisorist tuli mõni film, kus oli vägistamisstseen, pööras ta pea ära. Lugusid naistest, keda on lapsena või täiskasvanuna vägistatud ja väärkoheldud, ta lugeda ja vaadata ei suutnud. Nii oli see aastaid. Viimaste nädalate jooksul on neid lugusid ilmunud aga palju ja paistab, et niipea lõppu ei tule. Keegi, kes julges, avas suu. Ja avasid paljud teisedki. Nüüd on Heili kuulanud ja lugenud neid lugusid, mis justkui paisu tagant avalikkuse ette on jõudnud. Kuigi ta ei tunne rääkijaid, on lood talle valusalt tuttavad. Tema omast on möödas paarkümmend aastat. «Ma olin siis 14-aastane,» ütleb ta.

* Koroonaviiruse leviku tippaeg on pannud ettevõtjate närvid proovile: mõnda tootmisasutusse on viirus juba sisse murdnud, teisal hoitakse hinge kinni, et salakaval haigus töötajad rivist välja ei lööks. Tulevikku vaadatakse siiski pigem optimistliku pilguga. Järva vallas on koroonaga õnnetult läinud Koerus, kuhu viirus end juba mitu korda sisse on pressinud. Kolmapäevaks oli Koerus asuvas Konesko masinatehases ettevõtte personalijuhi Katrin Perlini sõnul koroonaviirusesse nakatunud 17 töötajat.

* Sügisel hakkas Vodja kooli tööõpetuse-, ajaloo- ja füüsikaõpetaja Indrek Kuuse Ajakeskuse Wittenstein tellimusel kokku panema Paide keskaegse linnuse maketti. Paar esimest versiooni läks vussi, enne kui töö hakkas ilmet võtma. Paide linnusest on viimase sajandi jooksul tehtud veel kolm maketti, mis on suuremal või vähemal määral kõik pigem autorite fantaasiad kui autentsed mudelid.

* Aravete raamatukogu uued ruumid on remonditud, sel nädalal pannakse kokku mööblit ja aprillis kolib raamatukogu kooliga ühte majja. Varem on sama rada mindud Imaveres ja Koigis. Järva vallaraamatukogu direktor Karmen Velitschinsky ei tõtanud täpset kuupäeva välja pakkuma, sest mööbli kokkupanek, kolimine ja sättimine võtab oma aja, kuid pakkus, et uued ruumid avatakse millalgi aprillis.

* Märtsi alguses avaldas muinsuskaitse nimekirja, kus on ära toodud muuseumid, kes pälvisid toetust muuseumide kiirendi taotlusvoorus. Kaks Järvamaa muuseumi jäid paraku toetusesaajate ringist seekord välja. Uus võimalus toetust küsida avaneb aasta lõpul.

* Koeru hooldekeskus sõlmis Lääne-Virumaa omavalitsuste liiduga koostööleppe, et kui neil on piisavalt vaba ruumi, võtavad nad vastu ka naabremaakonna koroonahaigeid, kes ei vaja haiglaravi, kuid ei saa veel ka iseseisvalt kodus hakkama.

* Möödunud sügisel kooliaasta alguses tervitati Koigis uue inglise keele õpetajana Kaisa Bergi (35), noort naisterahvast, kelle teekond koolimajja, kuigi see oli aastaid tema unistus, oli kõike muud kui tavapärane. Et kõik siia kirja saaks, tuleb alustada päris algusest. Lapsena kaalus Kaisa Berg kahte karjäärivalikut – kas saada õpetajaks, nagu oli tema vanaema, või ettevõtjaks, nagu oli kauplusepidajast ema. «See, kui eesti keele ja kirjanduse õpetajast vanaema võttis vihikud parandamiseks koju kaasa, tundus mulle tohutult tähtsa tööna,» meenutas ta. «Uhke koolimaja, kriidi- ja raamatulõhn – kõik kooliga seonduv läks mulle väga hinge.»

* Nagu paljud noored enne ja pärast neid, põrutasid ka klassivennad Sander Laurson ja Tõnn Luts Paide gümnaasiumi reaalklassi lõpetamise järel kodukandist minema. Pealinna õppima ja sealt edasi suviti USAsse raamatuid müüma. Sander läks Tallinna tehnikakõrgkoolis ja EBSis õppimise järel Kanadasse, kuni aasta tagasi tegi elumuutva kannapöörde. Ta on aastaga kosinud leedulannast kaasa, kolinud tagasi koju Paidesse vanaemast jäänud korterisse, saanud äsja isaks ja töötab lootustandvas iduettevõttes, mis on keskendunud meditsiiniteenuse kättesaadavuse parendusele.