Järva Teatajale kirjutas nördinud Paide linna elanik, kes kirjeldas, et linnatänavatel on liiklemine justkui igapäevane slaalomisõit, sest mööda on tarvis laveerida märkidest, mis hoiatavad aukliku tee eest. Nii on see näiteks Laial tänaval.