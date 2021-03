Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kaitseväe juhataja Martin Heremi ja Järvamaa haigla juhatuse esimehe Andres Müürsepa kokkulepe tõi haigla koroonaosakonda praktikale Tapal paikneva 2. jalaväebrigaadi tagalapataljoni parameedikutest ajateenijad. Müürsepa selgitusel on haiglale oluline, et ühiskonna teised liikmed, praegusel juhul kaitseväelased, tulevad raskel ajal appi ja soovivad oma parameedikutele anda laiemat kogemust, kui seda pakub eriväljaõpe kaitseväes.

* Eelmisel nädalal pidas Paide linnavalitsus kesklinna kinnistuomanike ja ettevõtjatega esimesi kaasamiskoosolekuid, et jõuda eeloleval suvel jälle kesklinna ruumieksperimendi korralduseni. Ruumieksperimendi korraldaja Maiko Kesküla töötab selle nimel, et suvel teeks Paide keskväljak läbi muutuse, mis möödunud aastal vahele jäi, kuid paaril eelmisel aastal linnasüdame ringristmikust enamaks muutis. «Kui muidugi koroonapiirangud selleks ajaks kaovad,» märkis ta.

* Toidu kojuveoga on Järvamaal õnne proovitud varemgi, kuid väga populaarseks pole see veel osutunud. Nüüd on otsustanud kullerteenusega õnne proovida Imaveres asuv Tikupoisi restoran. Tikupoisi tegevjuht Marianne Liftländer ütles, et Tallinnas ja mujal suuremates kohtades kojuveoteenus toimib, aga Järvamaal pole sellest just palju kuulda olnud. Liftländeri meelest on üksnes aja küsimus, mil toidu koju tellimine kogub Järvamaalgi populaarsust.

* Eelmise aasta lõpul seadis Koeru noortekeskus üles rajakaamera, mille salvestistel on olnud näha metsloomi kitsedest rebasteni. Koeru noortemaja juhataja Gordon James Lightbody ütles, et alguses oli kaameraga ebaõnnestumisi, kuid neile pakkus abi Looduskalendri juures töötav Helen Arusoo. Tema tutvustas Lightbodyle ka koostamisel olevat Eesti imetajate levikuatlast, milles on Eesti jagatud 10 × 10 kilomeetri suurusteks ruutudeks, kust korjatakse sinna jäävate imetajate kohta andmeid. Lightbody sõnas, et nende ruudus on kaamera andnud tunnistust näiteks kährikust ja rebasest.