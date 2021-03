Üllar Lanno sõnul aitab laialdaselt elanikkonda hõlmav vaktsineerimine ja ohutusmeetmetest kinnipidamine koroonakriisist lõpuks väljuda, et naasta harjumuspärase elu juurde. „Kõigi Eesti inimeste olulise pingutuse toel võime saada ikkagi piirangutevabama suve, nii nagu me seda ootame,“ ütles Lanno. „Seepärast on igaühe osalemine käimasolevas COVID-19 vastu vaktsineerimises oluline. Kõige esmasema info kohaselt jõuab eesti- ning venekeelne teabeleht Omniva vahendusel peaaegu 670 000 postkasti.“