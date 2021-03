Paide linnameeskonna noortetöö juht Margus Luts ütles, et sellise võimaluse üle on hea meel nii lastel kui ka nende treeneritel. «Esialgu kutsuti trennidesse 11aastased ja vanemad lapsed ning noored, sest nende puhul saab eeldada, et osatakse kontakti vältida ka treeningule tulles ja lahkudes,» selgitas ta.