Nakatumine oli Järvamaal suur ka veebruaris, kui positiivseid proove tuli 421. Jaanuaris oli neid 279. Kogu möödunud aasta peale oli nakatunuid 244, mis on kõigest pool eelmise kuu tulemusest.

Märtsis tuvastati Türi vallas 167, Paide linnas 150 ja Järva vallas 145 nakatunud inimest. Kuna Järva vallas on elanikke kõige vähem, siis on nakatumismäär kõige kõrgem just selles omavalitsuses.