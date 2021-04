Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Teisipäeval saabus Paide linnavalitsusse detailplaneeringu algatamise taotlus, millest selgub, et ettevõtjad planeerivad rajada Paide linna seitsmehektarisele alale kaubandus- ja meelelahutuskeskust. Lisaks kaubandusele on kolme aasta pärast valmivasse keskusse plaanitud kino, kohvikud, restoranid, laste mängumaa, spordiklubi, bowling'usaal ja ilusteenused. Samasse on kavas rajada 120 toaga spaahotell koos veekeskusega. Üksnes parkimiskohti peaks olema 461. Ettevõtjate ütlust mööda jääb projekti maksumus suurusjärku 40 miljonit eurot.

* Oisu biogaasijaamas käivad suuremahulised ümberehitustööd, mille tulemusel hakkab ettevõte tootma rohegaasi ehk biometaani. Tööd peaksid lõppema jaanipäevaks. OÜ Oisu Biogaasijaama juhatuse liige Jaanus Marrandi ütles, et kui seni on jaam tootnud sõnnikust ja lägast elektrit ja toasooja, siis nüüd puhastab biogaasi ära ja võtab sealt biometaani välja. Biometaani saab panna surve alla ning siis on seda võimalik vedada ja kasutada autokütusena.

* Juba teine kevad möödub meist paljudele peamiselt kodus istudes. Kui tavaliselt hakatakse end kevadel liigutama eesmärgiga suveks vormi saada, siis koroonaajal on toast välja minna ka vaimse tervise seisukohalt oluline. Kas vana hea 10 000 sammu päevas aitab pead stressimõtetest puhastada ja suvele pisut paremas vormis vastu minna? Järva Teataja proovis järele.

* Kui Paikassi vabatahtlikud varahommikul Paide kassituppa lähevad, ootavad elevusest sirgete sabadega nurrumootorid neid juba kannatamatult ukse juures. Ööpäevaga on tuba korralikult segi trallitud, vetsukastid täis tehtud ja krõbinakausid pooltühjaks söödud. Aga mitte suure korraarmastuse pärast ei oota kassid nende eest hoolitsevaid inimesi. Kõige rohkem igatsevad nad tähelepanu ja paisid. Hooleta jäänud kassidega tegeleva Paikassi perenaine Virge Piisner ütles, et abikäsi pole kunagi liiga palju, pigem on neist alati puudus. «Praegu käib vahelduva eduga kasside eest hoolitsemas üheksa inimest, kuid ikka juhtub, et ajad ei sobi või mõni saab töö tõttu käia nädalavahetustel. Seega oleks rohkemate abistajate vahel aega parem jaotada,» selgitas ta.

* "2011. aasta 21. aprillil astusin Afganistani lennukilt maha ja nüüd, 10 aastat hiljem, 20. aprillil stardib Taanist mu lend Iraaki. Selline huvitav kokkusattumus," räägib kolonelleitnant Kuido Pettai sarnastele laiuskraadidele tagasipöördumisest. Ta on tegus Kriilevälja külavanem, Paide linnameeskonna tulihingeline fänn ja Paide üksikkompanii vabatahtlik kaitseliitlane. Järgmised pool aastat on mees kodukandis pildilt kadunud, sest igapäevaselt kaitseväes tegevväelasena teeniv ohvitser siirdub pooleks aastaks Iraaki NATO treeningmissiooni staabiohvitseriks ja kõrgema auastmega Eesti ohvitserina ka meie kontingendi ülemaks.