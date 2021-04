Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi Paidesse Tallinna tänavale tulevale Järvamaa esimesele riigi- ja kohtumajale on linnavalitsus andnud hiljuti ehitusloa ja projekteerimine on lõpusirgel, kulub lindilõikamiseni laias laastus veel kaks aastat. Riigi Kinnisvara riigimajade projektijuht Kärt Vabrit sõnas, et ehitusjärg põneva ajaloo- ja muinsusväärtusega riigi- ja kohtumajani jõuab järgmisel aastal.

* Türi vallavalitsus on juba aastaid püüdnud programmi «Hea avalik ruum» kaudu leida võimalust arhitektide liidu toel ja riigi kaasrahastusel kuulutada välja arhitektuurikonkurss Türi kesklinna kujundamiseks. Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann ütles, et kesklinna uuendust plaanides on esialgne mõte keskväljakut praegusest nii-öelda linnasüdamest ja kahe riigimaantee ristumispunktist välja nihutada, et kesklinnast kujuneks kooskõlas linnaliku liikluse tuiksoone ja äritänavaga koht, mis on hea avalik ruum ka ajaveetmiseks ja ürituste korralduseks.

* Kuigi koroonapiirangute tõttu püsivad spordihoonete uksed tavatreenijate ees endiselt suletud, siis on teatud väike rühm inimesi, kes saavad oma treeningu jõusaalides, jooksumaneežis ja spordisaalides siiski ära teha.

* Järvamaa omavalitsuste liit (JOL) tegi 1. aprillil teatavaks 2020. aasta terviseteo konkursi võitja, milleks osutus Ahula pansionaadi avamine. JOLi juhatuse esimees Priit Värk ütles Ahula pansionaadi juhile Marika Tuhermile pansionaadi ees auhinda kätte andes, et 12-liikmeline Järvamaa tervisenõukogu valis võitja välja nelja kandidaadi seast. «Esimese kahe vahel oli tihe rebimine,» lisas ta.

* Eelmisel pühapäeval kell 7.58 ajas kahtlane liikumine kunagise Volta radiaatoritehase esisel hüljatud korvpalliplatsil otse Konesko Türi-Alliku tsehhi aia taga valvesüsteemi alarmi, andes märku ettevõtte valdustele liiga lähedale sattunud kutsumata külalisest. Sedapuhku polnud puhkepäeva varahommiku unisust ära kasutamas ükski kahejalgne kurikael ega paarisaja-aastasesse mõisaparki kiikav unetu matkaja, vaid talveunest ärganud ja linnalähistele tuiama tulnud karu.