Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Möödunud nädalal kirjutas Järva Teataja, et Paide linnavalitsusse on saabunud detailplaneeringu algatamise taotlus, millest selgub, et ettevõtjad tahavad rajada Paide linna seitsmehektarisele alale kaubandus- ja meelelahutuskeskust. Peale kaubanduse on kolme aasta pärast valmivasse keskusse plaanitud kino, kohvikud, restoranid, laste mängumaa, spordiklubi, boolingusaal ja ilusteenused. Samasse on kavas rajada 120 toaga spaahotell koos veekeskusega. Järva Teataja uuris selles valdkonnas tegutsevatelt ettevõtjatelt, kuidas nemad nii suurejoonelisse projekti suhtuvad. Järva tarbijate ühistu juhatuse liige Priit Teder ütles, et tema võimalike tulevaste konkurentide plaane maha tegema ei hakka, ja märkis, et maailmas on kõik asjad võimalikud. Seda, et Vallimäe naabruses nii ulatuslik ettevõtmine juba lähiaastatel reaalsuseks saab, Teder siiski ei usu. «Ma arvan, et selleks kulub ikka kümme pluss aastat,» lisas ta.

* Kõigil Eesti mobiilioperaatoritel on üle tuhande tugijaama ja hea üleeestiline katvus. Vaatamata sellele panustuvad nad levi parendusse ja arengusse igal aastal. Probleeme on üldistades kaks: interneti kiirus on liiga suure hulga kasutajate pärast aeglane ja levi on nõrk või puudub. Tele2 tehnoloogiadirektor Tanel Sarri ütlust mööda on Tele2 suurema osa Järvamaa asustusest katnud korraliku leviga. «Nõrgema leviga piirkondi võib leida hõredama asutusega aladel, nagu Mäost kirde suunas Vodja, Öötla ja Kareda piirkonnas ning Rassi ja Villevere ümbruses. Samuti pingutame, et Kirna ümbruses levi paremaks saada,» lausus ta. Telia Eesti raadiovõrgu osakonna juhataja Oliver Lekk ütles, et Järvamaal on mobiililevis nõrgemad need piirkonnad, kus asustust on vähe ja hõredamalt. «Suurematest küladest mainiksin ehk Jändja ja Laupa piirkonda, kus Telia levi on võrdlemisi nõrk ja kajastub kahjuks ka andmeside kvaliteedis. Põhjus ongi selles, et nendes külades mobiilimaste pole ja kogu piirkond sõltub Türi masti tugijaamadest,» selgitas ta. Elisa meediasuhete juht Taavi Teder andis teada, et Elisa mobiilsidelevis Järvamaal probleemseid kohti ei esine, kuid sellest sõltumata arendab Elisa mobiilsidevõrku nii Järvamaal kui ka mujal Eestis tulenevalt mahu kasvust ja klientide harjumuste muutumisest tänapäeva ühiskonnas.

* Tänavu suvel pole autojuhtide ja jalakäijate elu Paides lihtne, sest remonti läheb mitu teed. Esimesena algas eile remont Suur-Aia tänaval. Kõige suuremad tööd seisavadki ees Suur-Aia tänaval, kus 700 meetri tee uuendus läheb maksma 637 000 eurot ja peaks valmima augusti lõpuks. Eile alustasid teeehitajad asfaltkatte freesimist Mündi tänava poolsest otsast. Seetõttu on Rohelise ja Mündi tänava vaheline lõik liikluseks suletud ning ümbersõit käib mööda Aiavilja ja Karja tänavat.

*Eilsel rahvusvahelisel tervisepäeval üllatas järvalane Kristina Gudinas haigla koroonaosakonna töötajaid erinevate ettevõtetega koostöös kogutud kingitustega, mis tegid kõige karmimates oludes inimesi ravivatel meditsiinitöötajatel meele rõõmsaks ja päeva helgeks. Kahe auto pagasiruumist kandsid toidukraami õendusosakonna puhketuppa kaitseväe parameediku praktikal olevad noormehed. Laud sai kuhjaga täis ja enne tööpäeva algust olid haigla töötajate näod maskide taga naerul.

* Türi vallas on algatatud kampaania «KõKuta Türil», mille eesmärk on vald prügist puhtamaks teha. Kogu valla rahvas on oodatud kaasa lööma, vallavalitsuse inimesed näitasid eelmisel reedel juba eeskuju ja korjasid linnast kokku hulga prügi.

* Reformierakonna Järva valla piirkonna koosolekul kinnitati sügisel tulevate kohalike omavalitsuste valimistel esinumbriks ja vallavanemakandidaadiks Rait Pihelgas. Pihelgas ei teinud saladust, sellest, et Reformierakond läheb Järva vallas valimistele vastu kindla plaaniga need võita. «Kui see ei õnnestu, siis oleks ikka pettumus,» sõnas ta. Erakonna suurimaks konkurendiks Järva vallas peab Rait Pihelgas Keskerakonda, mis on viimasel ajal saanud tublisti täiendust. «Nemad võivad valimiste järel võtta meie järel teise koha,» lisas ta.