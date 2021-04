Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Koroona-aasta on pannud turismiga tegelejad tõsiselt pead murdma, kuidas keeruline aeg üle elada. Järvamaa turismiettevõtjate meelest peab nutikas olema, kuid ilma palgatööta nad praegu ära ei elaks. Et siseruumides toitlustada on koroonaleviku tõttu keelatud, otsustas Kirna mõisa kohvik hakata piknikukorve kokku panema. Kirna mõisa perenaine Tuuli Org ütles Järva Teatajale, et esialgu plaanivad nad piknikukorve teha nädalavahetustel, soojemate ilmade saabudes ka nädala sees.

* Sel nädalal kuulutati välja Eesti järgmise aasta toidupiirkond ning mai lõpus võtab Põhja-Eesti Läänemaalt ja Haapsalult üle toidupiirkonna tiitlit kinnitava kahvli, millega algab paepealse maa maitsete aasta. Järva vallavanem Arto Saar oli esmalt üllatunud, kui kuulis, et Harju- ja Virumaad hõlmavasse Põhja-Eesti kohaliku toidu võrgustikku kuulub ka Järva vald ning siinsetel söögikohtade pidajatel ja toiduainete kasvatajatel on võimalus juba viis aastat Eesti eri piirkondade vahel külakorda käinud toidupiirkonna aasta tegevustest osa saada.

* Paide perearst Ingrid Alt ütles, et tema jätkab kindlalt AstraZeneca ja Pfizer Biontechi vaktsiiniga oma patsientide kaitsesüstimist. «Praeguses olukorras, kus on nii suur vaktsiinipõud, on selline segaduse külvamine lubamatu,» sõnas ta. Aldi ütlust mööda on temaga sama meelt enamik Järvamaa perearste, kellega ta on asja arutatud. «Teatis, mille põhjal paanika tekitati, ei keela alla 60aastaste AstraZenecaga vaktsineerimist, vaid kutsub lihtsalt üles tähelepanelikkusele seoses trombiohuga,» lausus ta.

* Kunagises Paide ühisgümnaasiumis keskhariduse omandanud Väätsalt pärit Lennart Rikk (35) on saanud hakkama millegi sellisega, mida arvatavasti pole ühelgi teisel järvalasel oma saavutuste nimekirja lisada. Ta lõi Tartu ülikoolile maskoti. Tiksu! Isegi kui me ei ole selles koolis õppinud, siis teame, et Tartu ülikooli asutamisaasta on 1632. Oleme näinud sammastega peahoonet. Samuti oskame nimetada ametis olnud rektoreid. Eriti neid, kes on edaspidi poliitikasse suundunud. Kuid kas oleme kunagi midagi kuulnud selle väärika õppeasutuse maskotist? Tartlased võib-olla isegi on. Mäletavad aastat 2013. Maskotikonkurssi, mille käigus valiti välja Sammas Paul – võidutöö, mis mitmesugustel põhjustel valmis ei saanud ja kunagi käiku ei läinudki.

* Juba eelmisel suvel jõudsid suuremates linnades võidukäiku teinud elektritõukerattad ka väikelinna tänavapilti. Ilmade soojenedes hakkavad kergliikurid tänavail ja kergliiklusteedel jälle ringi sõitma. See tähendab, et paljudes kodudes võtavad lapsed nende ostu jututeemaks. Millest niisuguse sõiduvahendi ostul lähtuda ja kas lapsed üldse tohivadki kergliikuritega tänaval sõita?

* Koerust pärit Katre Tatrik hakkas üle kolm aasta tagasi sealsamas Arukülas oma vanavanaema 30 aastat tühjalt seisnud talu südant võsast välja raiuma. Stressi maandamiseks, nagu ta ütleb. Tema Karjalast küüditatud vanavanaema Anna Paukku leidis Eestisse jõudes oma õnne, kui soetas mullikate müügist teenitu eest 1970ndatel endale ja oma pojale Koeru külje alla talu. 1925. aastal ehitatud talu jääb Aruküla mõisast kiviviske kaugusele.