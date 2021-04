Imavere üürimaja hakkab valmima

Kõik, mis puudutab maja, lubas OÜ Embach Ehituse objektijuht Laur Haldma valmis saada aprilli lõpuks, mais on aega veel haljastusega tegeleda.

Avaldusi üürnikuks hakata ootab vallavalitsus aga juba nüüd. Majja tuleb neli 1-toalist (ca 27 m²), kaheksa 2-toalist (ca 41 m²) ja kuus 3-toalist (ca 61 m²) korterit. Iga korteri juurde kuulub eraldi panipaik ja parkimiskoht, prügi saab viia majja ja ratta panna rattahoidlasse. Parkimisalal on ka üks invakoht.

Valla hanke- ja kinnisvara peaspetsialisti Meelis Kivi hinnangul mahub 18-korteriga majja elama nii 35 – 40 inimest. Üüri suuruseks võib kujuneda 3,50 – 4 eurot ruutmeetri kohta, üürihinna kehtestab vallavalitsus. Seda pole Kivi hinnangul palju, sest maja on energiasäästlik – katusel olevad päikesepaneelid toodavad majja elektri, millega saab ka vett soojendada. Seintel radiaatoreid pole, majas on põrandaküte, toasoe tuleb katlamajast, kuid elanikud saavad seda oma korterist reguleerida. Igas korteris on ka oma ventilatsiooniseade.