Töötukassa maksab töötasu hüvitist ka kümnetele järvalastele

Töötukassa Järvamaa osakonna juhataja Eha Tasang selgitas, et töötasu hüvitise saanud ettevõtteid maakonnas ülemäära palju ei ole ja sel on oma põhjus. „Toetatakse ju nendes valdkondades tegutsevaid ettevõtteid, mis on koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu kõige rohkem kannatada saanud, nagu näiteks turismisektor ja meelelahutusvaldkond.,“ arutles ta. Järvamaal pole need valdkonnad kunagi väga jõuliselt esindatud olnud. Meie tegeleme siin rohkem põllumajandustootmise, kaubanduse ja teenindusega. Need on valdkonnad, mis piirangute tingimustes endiselt toimivad.“

Tasang nentis, et kuigi ka siinsed ettevõtted on koroonapiirangute tõttu kannatanud ja uusi töötuid on juurde tulnud, siis midagi hullu lahti siiski ei ole. „See on aastast aastasse sama, et talveperioodil on meie inimeste tööga hõivatus pisut väiksem ja kevade tulemisega jääb ka töötute arv väiksemaks,“ ütles ta. „Nii on see ka tänavu.“