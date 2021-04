Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Töötukassa Järvamaa osakonna juhataja Eha Tasang ütles, et uusi tööpakkumisi tuleb kogu aeg peale, kuid paljud töötud veel ootavad uude ametisse minekuga. Üheks põhjuseks võib Tasangu hinnangul olla asjaolu, et praegu makstav hüvitis on suurem kui palk uuel töökohal. Samuti loodab osa töötuid viiruse taandudes oma endist töökoha tagasi saada.

* Paide muusika- ja teatrimaja koridorides ei liigu praegu mitte teatri- ega kontserdipublik, vaid juba mõnda aega sagivad sealringi töömehed. Esialgu suveks kavandatud remont sai kultuuriasutuste kinnipaneku järel varasema stardi. Paide linna ehituse peaspetsialist Kert Kaasik ütles, et esmalt läksid töösse fuajee ja väikese saali lagi. «Fuajeesse tuli uus ripplagi ja väikeses saalis uuendati samuti nii rõdu kohal olevaid kui ka selle alla jäävaid lagesid,» täpsustas ta.

* Annetuste hea laekumise tõttu andis Järvamaa kogukonnafond tänavu välja kolm noore spetsialisti stipendiumi, mille saajad on silmapaistvad eesliinitöötajad. Järvamaa kogukonnafondi juhataja Valev Väljaots andis teada, et stipendiumi pälvisid Perearst Trumm OÜ pereõde Taisi Hekkanen, AS Järvamaa haigla õde Kätlin Rikberg ning politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuuri Paide politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Eeva Õun.

* Juba eelmisest suvest käib Paides Tallinna tänav 9/11 krundil ehitus, et Järvamaa muuseum saaks paremates tingimustes avada muuseum-tegevuskeskuse. SA Ajakeskus Wittenstein juhatuse liige Ants Hiiemaa ütles, et nagu iga vana hoone remondiga, on Tallinna tänavaski esile kerkinud ootamatusi, kuid ei midagi väga tõsist. Ehitaja peaks hoone üle andma mai lõpuks. See aga ei tähenda, et muuseum-tegevuskeskus kohe külastajatele uksed avab, sest ees seisab veelgi olulisem töö – sisustuse ja ekspositsioonide ülespanek.

* Kultuuriminister Anneli Ott kinnitas selle aasta toetuste saajad taotlusvoorust «Regionaalsete tervisespordikeskuste väljaarendamise toetus perioodil 2019–2022». Toetust sai 23 eri maakondades asuvat tervisespordikeskust 600 000 euro ulatuses. Järvamaale tuli sellest 40 000 eurot, mis jaguneb Paide tehismaastiku (30 000 eurot) ning Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse (10 000 eurot) vahel.

* Koroonaaeg on toonud kaasa töö kodukontoris. Kuigi kodus töötamisel on eeliseid, huvitub enamik inimesi sellisest töövormist, kus saab vaheldumisi olla nii kodus kui ka kontoris. AS Viking Window juhatuse liige Toomas Agasild ütles, et ettevõtte kontoritest on üle poole inimestest kodus, ülejäänud on hajutatult kohapeal. Kui varem oldi paindlikumad, siis pärast märtsi alguses karmistunud piiranguid võeti vastu otsus, et kõigil, kel on vähegi võimalik, tuleb jääda kodukontorisse. Agasilla ütlust mööda pole kodukontoritesse jäämine ettevõtte tegevust kuidagi kahjustanud. Sidevahendid ja programmid võimaldavad tööga ka distantsilt valmis jõuda.