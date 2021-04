Marrandi selgitas, et kuna OTTi õhtud toovad igal nädalal paariks tunniks turuplatsile väga palju rahvast, läheb korraldajatel inimeste hajutamisega keeruliseks. Turg ise aga jätkas argipäeviti tegutsemist senises rütmis.

Pea kuu aega hiljem, aprillis tuli korraldajatel tõdeda, et OTT jääb endiselt pausile, põhjus sama - iganeljapäevane OTT toob lühikeseks ajaks turuplatsile sedavõrd palju rahvast, et 2 pluss 2 nõude täitmist on keeruline kontrollida ja tagada.