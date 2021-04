Hüpiknäitused üllatavad linnapildis

Kunstikooli õppekoordinaator Kristina Such ütles, et panid vaatamiseks välja kümmekond kunstikooli õppurite tööd, mis on valminud sel õppeaasta ja varemgi. "Tööd on tehtud vineeralustele ning värvidega, mis üldjuhul peaks olema üsna ilmastikukindlad," lausus ta.