Seiklusministeerium jõudis kevadpealinna

Seiklus on avatud reedest 16. aprillist ja on avatud kuni 25. aprilli õhtuni. Seiklus on kontaktivaba ja seigelda võib ainult oma perega. Seikluse stardi- ja finishi koht on Türil auruveduri juures. Osalejate ülesandeks on leida ülesse rajale peidetud punktid. Punktide leidmisel on abiks kaart, fotod, legend ja vihjed.