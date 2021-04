Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Tänasega saab suurem osa Järvamaa haridustöötajaid koroona vastu kaitsva süstiga senisest veelgi tõhusama kaitse. Esmaspäevast saati oma õdedega jälle mööda maakonna koole ringi sõitnud perearst Ingrid Alt ütles, et vaatamata AstraZeneca vaktsiiniga hiljuti esinenud segadustele ja negatiivsele kõmule on teisest doosist keeldunud ainult üks varem vaktsineeritud haridustöötaja. «Oleme ikka selgitanud, et selle teise doosiga on nagu täispuhutava palliga: puhud palli õhku täis, aga kui korki ette ei pane, siis tühjeneb pall pikkamööda, kuid kindlalt,» lausus ta.

* Järva-Jaanist pärit Ervin Kõll ja Martin Põvvat tegid eelmisel aastal Järva valla kaasava eelarve taotlusvooru ettepaneku rajada Järva-Jaani mitmeotstarbeline spordiväljak, kus oleks võimalik mängida jalgpalli, korvpalli, võrkpalli, isegi saalihokit või talvel rajada liuväli. «Mina ja Ervin oleme enne jalgpalli mänginud ning idee väljaku rajamiseks oli olemas enne, kui avanes võimalus kaasavasse eelarvesse kandideerida. Vallalt toe saamine andis hea tõuke peale hakata,» lausus üks idee algatajaid ja elluviijaid, Martin Põvvat.

* Möödunud kolmapäeval loositi telesaates «Suur lotokolmapäev» välja Bingo loto jackpot 658 005 eurot, võidupileti oli internetist ostnud noor Järvamaa mees. Võitja on lotot mänginud juba kümme aastat, ostes pea iga nädal nii Bingo loto kui ka Eurojackpoti ja Vikinglotto pileti. Kui tavaliselt ostab ta ühe või kaks Bingo piletit, siis seekord tundis, et tahab osta rohkem, ja osaleski sedapuhku loosimises 50 pliks-plaks-piletiga. Võitja peres kasvab kaks last. Osa võidusummast kulub poolelioleva kodumaja ehitusele.

* Juba teist aastat vältav koroonaaeg on pannud keerulisse olukorda ka muusikaringides käivad lapsed, kes ei saa viiruse tõttu minna konkurssidele ega harjutada üheskoos pillimängu. Veebitunnid ja videokonkursid pole õpetajate hinnangul võrreldavad kontaktõppes harjutamise ja võistlustel kohalkäimisega. Paide muusika- ja teatrimaja muusikastuudio juhendaja Sirje Grauberg ütles, et koori- ja muude konkursside peakorraldajad on järginud seadust. Ta luges ette hulga võistlusi, mis kõik on sel kevadel ära jäänud.

* Eelmisel kevadel Roosna-Allikul algust tehtud mänguväljaku arendusele pandi mõne päeva eest punkt ning nüüd pole lastel enam põhjust kurta selle üle, et liivakastis napib ruumi või et aja jooksul pudedaks muutunud puitpingid enam istujaid ei kanna. Külavanem Sille Pudel sõnas, et tõepoolest oli eelmine nädal mänguväljakul see hetk, mil võis tõdeda: valmis! «Kui palju ruumi!» rõõmustas üks väike mänguhuviline suurt liivakasti nähes.

* Ajal, mil siseruumides sportida ei saa, tegi Paide spordikeskus lahti tenniseväljakud ja sügisel enne külmade tulekut valminud padeliväljaku. Esimesed huvilised on juba aja kinni pannud ja käe soojaks mänginud.