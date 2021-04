Maakonda lisandus kümme koroonapositiivset

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 44, haiglaravi vajab 506 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 69 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 395 inimest (78%).

Ööpäeva jooksul manustati 7231 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 268 428 inimesele, kellest 77 719 on saanud mõlemad doosid. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 53%. 70+ vanusegruppi on üle 60% vaktsineeritud Hiiu-, Lääne-, Tartu-, Järva-, Rapla-, Jõgeva- ja Saaremaal.