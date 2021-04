Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kui eelmisel kevadel maksis töötukassa Järvamaal töötasuhüvitist paar miljonit eurot, siis viimaste piirangute leevenduseks on siinsed ettevõtjad saanud ainult 56 530 eurot. Töötukassa andis teada, et maakonnas on töötasuhüvitist saanud 14 ettevõtte 71 töötajat. Kui aasta tagasi olid suurema hüvitise saajad tootmisettevõtted, kus palgal on palju inimesi, siis nüüd annavad tooni toitlustajad ja teenindusettevõtted. Tänavune suurim töötasuhüvitis on läinud Sämmi Grillile, kus 21 töötajale mõeldud hüvitis oli 16 044 eurot. Sämmi Grilli haldava Mäo Investi juhataja Enno Vaab ütles, et riigi toetusest on abi olnud, sest ei pea töötajaid koondama ja kui piirangud taanduvad, saab ettevõtte kohe endise hooga tegutsema hakata.

* Ajast, mil kaotati maavanema ametipost, pole aastaid ükski kohalik võimukandja rääkinud Järvamaa kui terviku arendusest ja suureks tegemisest. Järvamaa kõrgeima riigiametniku kohuseid täitval Rainer Eidemilleril on soov tüürida ametnike suviste välitööde suund sinna, et igasse ilmakaarde pillutatud Järvamaast saaks Eesti keskel lõpuks eraldi regioon ning regionaalpoliitiliselt ääremaastunud piirkonna turgutuseks rakenduksid samasugused toetusmeetmed nagu Ida-Virumaal või Lõuna-Eestis.

* Gümnaasiumiastmes on 2020/2021. õppeaasta piirkondlikud olümpiaadid peetud ja Türi ühisgümnaasiumil põhjust tublide õpilaste üle uhkust tunda. Maakonna olümpiaadidel jagus TÜGi õpilastele kuraditosin esikohta ning ka teisi ja kolmandaid kohti kogunes arvestatav hulk. 28. aprillil tähistab Türi ühisgümnaasium 10. aastapäeva. Õppealajuhataja Maili Roosme selgitusel on statistikat uurides tõepoolest välja joonistunud, et õpilaste osalusprotsent piirkondlikel, aga ka üle-eestilistel olümpiaadidel on Järvamaa teiste gümnaasiumidega võrreldes aastati ikka veidi suurem olnud.

* Paide riigigümnaasiumi kunstikonkursi žürii valis 45 kavandi hulgast võitjaks Vahram Muradyani ja Svetlana Bogomolova teose «Teadmiste värvid». Paide riigigümnaasiumi moodustab muinsuskaitsealune ajalooline hoone ja rajatav hooneosa. Kunstiteose asukohaks saab uue hoonemahu idasein 0-korruse toitlustusalal. Võidutöö «Teadmiste värvid» paigaldatakse Paide riigigümnaasiumi uude hoonesse sügisel. Kunstikonkursi võitjalt tellitav teos maksab ilma käibemaksuta 52 200 eurot.

* Koigi mees Valdeku Loorits on kodused rasvapirukad järvalaste silmis jälle ihaldusväärseks teinud. Ta ajab õli pliidil kuumaks vähemalt korra või paar nädalas ning viib pirukad soovijatele põhimõtteliselt koju kätte. Üha uued tellimused muudkui tulevad ja vähenenud töökoormuse tõttu tekkinud vaba aeg on Looritsal sisustatud. 32aastasel Looritsal pole olnud lapsepõlves rasvapirukatega mingit nostalgilist kokkupuudet. «Tean, et bussijaamades neid vist müüdi, kuid mina nende ostjate hulka ei kuulunud ega mäleta, et neid oleks meil kodus eriti söödud,» lausus ta.