Järvamaa kutsehariduskeskuse kulujuht Urve Vene ütles, et ehitajal on tööd edenenud ja juba on paista, et peamajast on saamas üks väga ilus koolihoone. «Kõik tööd on graafikus ja võin öelda, et meil on tubli ehitaja. Ainult kiidusõnad,» sõnas ta.