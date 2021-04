Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Tänavused riigieksamid on viimasel hetkel tehtud vabatahtlikuks. Koolidirektorid loodavad, et õpilased tulevad sellele vaatamata eksamitele kohale, õpilased ütlevad, et eksamistressist rohkem häirib neid tekkinud segadus. Koeru keskkooli abiturient Eliise Joost ütles eelmisel reedel Järva Teatajale, et pole veel päris kindel, mitmele eksamile läheb, kuid esmaspäevasele eesti keele eksamile kindlasti. Joost usub, et tänavused eksamikogemused on kindlasti teistsugused kui neil, kes lõpetasid kooli paar aastat tagasi. Eesti keele eksami suhtes oli Joost pigem enesekindel. Ta märkis, et kindlasti on asju, mis oleksid koolis kohal käies selgemaks saanud, kuid üldiselt suutis õpetaja neile interneti teel asjad ära õpetada. Pealegi ümbritseb eesti keel inimesi nagunii igal sammul.

* Eelmisel nädalal tegid Paide linna aednik Hedi Jürgen ja tema tänavune abiline Janne Sassiad Pärdi muusikaaias algust kevadhaljastusega. Esmalt istutasid nad sinna 120 valge roosi «White Cover» istikut, mis peaksid suvel õiteilu näitama. Jürgen selgitas, et nagu nimestki järeldada võib, on tegemist pinnakatteroosiga. «Sobib linnahaljastusse ideaalselt ja on hooldusel vähenõudlik,» lisas ta. Jürgen on juba ammu täheldanud linlaste roosilembust, sest raekoja kõrval, muusika- ja teatrimaja ees ning Soo tänava ristmikul imetletakse roose alatihti ning siit-sealt on kostnud arvamust, et roosiilu võiks linnas rohkemgi olla.

* Eeloleval sügisel 45. sünnipäeva tähistavas Türi lasteaia Lokuta majas peetakse pidu sünnipäevale kohaselt tordi, õnnitluste ja õhupallidega. Kui olud lubavad, kutsutakse külalisigi. Kuigi sügiseni on mitu kuud aega, on lasteaia pere kingituse juba välja valinud ning ootab selle soetuseks ka vilistlaste, lastevanemate ja kõigi heade sõprade-partnerite abi.

* Kui eelmisel aastal kutsuti eestlasi üles talgupäeva «Teeme ära!» käigus rõivast maske valmistama, siis tänavu utsitatakse inimesi jälle õue koristama minema. Tänavu on talgupäeval tähelepanu ka putukatel, toiduraiskamise vähendamisel ja vaimsel tervisel. «Teeme ära!» meeskond kutsub üles korraldama sel kevadel talgupäeva pere ringis, et ohutust tagades ja kevadtöid tehes pakkuda üksteisele õlatunnet ja koostegemisrõõmu. Üle-eestiline talgupäev, mida tavapäraselt peetakse mai esimesel laupäeval, on seekord 1. mail, järgides kehtivaid piiranguid ja 2+2 reeglit.

* Paide linnavalitsus kutsub koolinoori vaheaega kasulikult veetma ja laskma loovusel lennata. Nimelt annab linnavalitsus laheda hinnalise auhinna ühele noorele, kes teeb silmapaistva lühivideo konkursile «Teeme oma kodulinna puhtaks». Paide linnavalitsuse arenduse peaspetsialist Karola Jaanof ütles, et nüüd, kus noortel on rohkem vaba aega, oleks väikese video tegemine igati sobilik ette võtta. «Osalejail on sisu suhtes täiesti vabad käed. Põhiline, et üldised nimetajad oleksid keskkond, taaskasutus, jäätmed, puhas elukeskkond, sortimine ja muu selline,» tutvustas ta.

* Riigi Kinnisvara AS ja AS Tartu Ehitus sõlmisid eelmise aasta mai keskel ehitustööde lepingu Järvamaa kutsehariduskeskuse Särevere peamaja ümberehituseks. Tööd peaksid olema valmis juuni lõpuks. Järvamaa kutsehariduskeskuse kulujuht Urve Vene ütles, et ehitajal on tööd edenenud ja juba on paista, et peamajast on saamas üks väga ilus koolihoone. «Kõik tööd on graafikus ja võin öelda, et meil on tubli ehitaja. Ainult kiidusõnad,» sõnas ta.