Kvartaalsetest muutustest olulisem on jälgida pikemas aegreas toimunud muutusi. Maa-ameti indeksi põhjal saab öelda, et alates 2003. aasta III kvartalist on Eesti kinnisvarahindades toimunud 3,8-kordne hinnakasv. Sealjuures on korterite hinnad kasvanud ligi 4,2 korda, hoonestamata maa 3,5 korda ning hoonestatud elamumaa 3,3 korda. 2007. aasta II kvartalist kuni 2009. aasta III kvartalini hinnad langesid, peale seda on hinnad olnud tõusutrendis.