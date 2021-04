Linnasüda muutub järjest lillelisemaks

Lilled on, vett veel mitte. Sel nädalal korrastati Türil purskkaevu, kust sügisel ja talvel kogunenud sodi välja korjati. Ele Schiff vaatab üle purskkaevu kaunistavad võõrasemad. FOTO: Dmitri Kotjuh

Kevade edenedes läheb Türi linnapilt järjest lillelisemaks ja kuigi tujukas talv on teinud avalikus ruumis asuvatel lille- ja taimepeenardel kõva laastamistööd, on vähemalt praegu kesklinn täies õiteilus. Puhkenud on tuhanded krookused ning nende vahelt ajanud nina päikese poole ka nartsissid ja tulbid.