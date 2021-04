Hiljuti võtsid aga 5 miinuse neli liiget ette sõidu Paidesse, et filmida Eesti metsloomaühingule videoklipp, mis kutsub inimesi üles hakkama ühingule püsiannetajaks.

Video fookuses on jällegi siil, sest nagu selgus, on just siil 5 miinuse lemmikloom. Videos rääkisid nad loo, kuidas ükskord nooremana peolt koju tulles, märkasid nad hätta sattunud siili, kes ei saanud äärekivist üles. Siil sai siiski võssa aidatud.