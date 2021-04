Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Eile võis Paide Maksimarketi juurdeehituse peatöövõtja Haart Ehitus pidada vana kombe kohaselt sarikapidu, mis tähistas ühe olulise järgu valmimist. Haart Ehituse tegevjuht Riho Metsla ütles, et sarikapidu on ehitusmeeste püha üritus. Sellega märgitakse ära, et hoone on saavutanud lõppkõrguse, ja tänatakse majajumalat, et tööd kulgeksid hoone valmimiseni viperusteta. «Loodame, et nüüd saab täiskäigul jälle edasi minna. Tänavune talv oli ehitajale keeruline ja kõik ei sujunud nii, nagu lootsime,» lausus ta.

* Paide naised, keda ühendab kuulumine Naiskodukaitsesse, said innustust tallinlastest paarist, kes mõne aasta eest käis läbi kõik pealinna tänavad, ja võtsid sama käsile oma kodulinnas. Naiskodukaitse Paide jaoskonna esinaine Merje Mihkelsaar ütles, et mõtte kodulinna tänavaid avastada pakkus oma kaaslastele välja tema. «Oleme naistega iga kuu midagi uut teinud, aga mida sa siin koroonaajal nii väga koos ette võtad,» lausus ta. «Meenus mõne aasta tagune lugu, kus mees ja naine käisid Tallinnas läbi kõik tänavad, ja pakkusin meie juhatusele välja, et võiks Paides sama teha. Meil on muidugi Tallinnaga võrreldes lihtsam – paari nädalaga on jõukohane linnale tiir peale teha.»

* Kevade edenedes läheb Türi linnapilt järjest lillelisemaks ja kuigi tujukas talv on teinud avalikus ruumis asuvatel lille- ja taimepeenardel kõva laastamistööd, on vähemalt praegu kesklinn täies õiteilus. Puhkenud on tuhanded krookused ning nende vahelt ajanud nina päikese poole ka nartsissid ja tulbid.

* Kalamees Lauri Reinpõld läks eile kahe sõbraga Järva vallas Eistvere külas asuvale järvele kalale. Järve ääres hüppesilla kõrval kivide peal märkasid nad üht nastikut, kuid Reinpõllu ütlust mööda nad ussi pikemalt uudistama ei jäänud, vaid hakkasid õngitsema. Paari tunniga said nad mõne kala kätte, kuid need olid nii väikesed, et lasti järve tagasi. Tagasiteel heitsid kalamehed uuesti pilgu kividele, kus enne oli lebanud üks nastik, aga nüüd see koht lausa kihas roomajatest. Reinpõld sõnas, et ta pole varem usse väga palju näinud ja see vaatepilt ehmatas ära. «Nad kõik vingerdasid seal, keeled käisid suust välja ja sisisesid,» ütles ta.

* Kooliaegsed sõbrannad Siiri Vene ja Anne-Liis Theisen koos Anne-Liisi õdede ja vennaga arendavad Saaremaal pereettevõtet Öselstuff, mis murdis end oma kasemahlajoogiga teadaolevalt ainsa omasugusena Saksamaa ühte suurimasse ja tuntuimasse toidupoeketti Rewe. See ei tähenda siiski, et Eesti kasemahl hakkab nüüd tankeritega randuma Saksamaa sadamates, vaid sakslaste maitsemeelte harjutamine kasemahlajookidega edeneb jõukohaste sammudega.

* Nädalavahetusel varus üks sõpruskond mitu rulli prügikotte ja korjas ilusat ilma nautides mõne tunniga Viisu ja Paide vahelt kokku talve või isegi mitme jooksul maantekraavi pillutud prügi. Viisulane Aivi Lepp pani sõpruskonnale ette korjata omal algatusel Pärnu–Rakvere maantee mõlemad teeperved Viisust Paideni puhtaks autosõitjate akendest välja pillutud prügist.

* Aasta esimeses taotlusvoorus jagas kultuurkapital taotlejatele üle 5,5 miljoni euro, summa hulka mahtusid ka kümned Järvamaalt esitatud taotlused. Kultuurkapitali nõukogu, sihtkapitalid, toetusprogrammid ja maakondade ekspertgrupid jagasid taotluste alusel ja omal algatusel toetusteks kokku üle 5,5 miljoni euro. Kultuurkapital pidas toetuse vääriliseks spordi- ja kultuuriprojekte ning juba pika tavaga üritusi, aga ka päris uusi ettevõtmisi. Näiteks Albu mõisas on kavas lavastada muusikal «Albu mõisa tarkusesajand», mida kultuurkapital toetab 1000 euroga.