Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Sadadel esmaspäeval eesti keele riigieksamit teinud abiturientidel tuli lugemisosas pead murda kirjanik Mehis Heinsaare novelli «Juhtum Koerus» põhjal koostatud ülesande kallal. Koerulaste imestuseks oli nende kanti paigutatud ja kirjanduse tundjate maagiliseks realismiks liigitatud jutustuse peategelase Meelis Kirsimetsa nimi sama, mis kooli ringijuhendajal. Koeru mees Meelis Kirsimets uudise peale imestusest õhku ei ahminud. Tal on 11 aastat tagasi ilmunud novell ammu läbi loetud ja ta teadis, et kokkusattumusest pole siin juttugi. Lugu ongi temast, mis siis, et fantaasiarikkas võtmes. Ega asjata öelda, et mis on kord laulu sisse pandud, ei seda enam sealt kätte saa.

* Kolmapäeval sõlmis E-Piima juht Jaanus Murakas ettevõtetega Royal A-Ware ja Interfood Group lepingu, mille järgi saab nende kahe firma ühisettevõte Meierei B.V. ASis E-Piim Tootmine 24,99protsendise osaluse. Murakas sõnas, et need on väga suured ja piimanduses pikalt tegutsenud firmad. Royal A-Ware on Hollandi perefirma, kellel on Euroopas kuus suurt piimatööstust. Möödunud aasta käive oli 1,8 miljardit eurot. Interfood Group on üleilmne juhtiv piimatarnija, kellel on 14 kontorit kõikjal maailmas ja üle 300 töötaja. Paidesse tehast ehitama hakates oli Muraka selgitusel kohe selge, et kuna investeeringust ligi kolmandik peab olema omarahastus, siis läheb kindlasti tarvis investoreid.

* Juba suve lõpus võivad Roosna-Alliku inimesed oma lapsed südamerahus mõisaparki mängima saata, sest tegevust jagub seal igale vanusele. Kui trikirattarada ja multiväljak on juba olemas, siis peatselt algab Paide linna kaasava eelarve võidu­raha eest madalseiklusraja ja ühinemislepingus lubatud mänguplatsi ehitus.

* Transpordiamet arendab tänavu teedevõrku 253 miljoni euro eest, millest 205 miljonit on Eesti riigi eelarve raha ja 48 miljonit välisraha. Järvamaa teede korrastusele on ette nähtud natuke üle kolme miljoni euro.

* Abipolitseinike teemal on lehelugusid ilmunud palju. Ja paljudest neist jookseb läbi üks ühine nimetaja: sellesse ametisse sattunud tegid oma valiku pärast 2007. aasta aprillisündmusi, mida tuntakse pronksiööna. Abipolitseinikeks hakkasid mehed ja naised, kes tundsid, et saaksid oma riigi kaitseks veidigi ära teha. Paide politseijaoskonna abipolitseinik Margus Palmsaar on veidi erandlik näide, sest pronksiöö ajaks oli ta abipolitseinik olnud juba peaaegu kümme aastat.

* Järvamaa haigla siseosakonna õde Kätlin Rikberg on korra elus kogenud valge kitli sündroomi. Ta poleks uskunud, et võib tunduda mõnele patsiendile nii hirmutav, et too kattub üleni külma higiga ja tõmbub hirmust krampi. «See on päriselt olemas. Mees värises nagu haavaleht, oli kaltsmärg ja näost valge,» sõnas ta. Õnneks on see seik jäänud Rikbergi kogemustepagasis ainsaks, enamik inimesi tunneb teda nähes ennast ikka rahulikult ja turvaliselt. Paides sündinud, kasvanud ja koolis käinud Kätlin Rikberg (26) on üks väheseid noori, kes klišeelikult öeldes lendas pesast välja tarkust taga nõudma ja maailma avastama, kuid pöördus siis targema ja kogemuste poolest rikkamana kodukohta tagasi. «Ma ei kahetse mingil juhul, et Paidesse tagasi tulin. Tunnen hoopis, et olen õigel teel, kogukonnale vajalik ja siin oodatud,» lausus ta.