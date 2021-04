Teisiti on aga see, et stardimaterjale osalejatele ei jagata ning võistlejaid ei lähetata veele ka nii nagu see on olnud eelnevatel aastatel. "Iga paatkond valib endale startimiseks sobiva aja selle arvestusega, et finišisse oleks jõutud ja peale seda pestud ning söödud õhtul kella 21ks. Startida võib kasvõi juba koos kukelauluga. Ja seda üheksal päeval järjest: 𝟴. 𝗸𝘂𝗻𝗶 𝟭𝟲. 𝗺𝗮𝗶𝗻𝗶," annavad korraldajad teada. Kavas oli kolm distantsi: Paidest Sinti, Türi-Allikult Torile ja Kurgjalt Torile ehk 104, 78 ja 47 kilomeetrit.