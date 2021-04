Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide muusika- ja teatrimaja tagusele alale on välja tõstetud hulk valgeid toole ja laudu. Üles on seatud reklaam, mis annab teada, et olete sattunud kultuuriaeda. Paide teatri juht Harri Ausmaa ütles, et kuna rahvarohkeid kogunemisi ei tohi veel korraldada, siis pole nad sellest uudisest linnarahvale seni teada andnud. Aed pole veel kaugelt ka valmis, kuid soovi korral võivad inimesed seal juba käia. Ausmaa lisas, et teatripere soov on anda Paidele juurde üks hea avalik ruum, kus kultuuri nautida, kuid ka niisama vaba aega veeta. «Tara me ümber ei ehita ja aed on alati kõigile avatud,» ütles ta.

* Eelmisel nädalal jõudsid Paide Sookure lasteaias hiljuti valminud õppekööki lauanõud ja köögitarvikud, et õppida lihtsamaid sööke valmistama. Lapsed on küpsetanud seal juba muffineid ja pannkooke ning elevust on majas palju. Paide Sookure lasteaed on remondi ja uuenduste keerises olnud viis aastat järjest. Lasteaia direktor Liia Koppel ütles naljatades, et majas käivad asjad nagu «Kevade» filmis. «Kui kõike korraga teha ei jaksa või ei saa, siis teeme jupikaupa,» sõnas ta.

* Paides Parkali tänaval avas keerulisele ajale vaatamata uksed uus vanakraamikauplus. Värsked poodnikud loodavad, et e-pood aitab neil koroonapiirangutele vaatamata jalad alla saada. Vanakraamipoe Valli Kirbukas loomise taga on suuresti Paidest pärit Erlanne Vahter, kes ütles, et mõte on tema peas küpsenud juba paar-kolm aastat. «Kuna olen nii-öelda ostuhull ja käin palju šoppamas, kuid pigem eelistan kasutatud rõivaste kauplusi, siis tuli mõte, miks mitte ise selline pood teha,» lausus Vahter.

* Juba teist kevadet vältav kaugõpe on pannud keerulisse olukorda need pered, kellel pole kodus lastele sülearvuteid anda. Koolid, omavalitsused, MTÜ Lastekaitse Liit ning haridus- ja teadusministeerium püüavad seda probleemi lahendada nii, et kõigil lastel oleks võimalik koolitöös osaleda. Paide linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialisti Anett Kruusmaa ütlust mööda on linnavalitsus koolidelt uurinud, kui palju arvuteid puudu on, ja edastanud andmed lastekaitse liidule. Nelja kooli peale sooviti 14 arvutit. «Üldjuhul on Paide linna koolid ise lahendanud puuduolevate arvutite probleemi. Distantsõppe perioodiks on koolid õpilastele koduseks kasutuseks välja jaganud koolis olevaid arvuteid.