Kavandatava seaduseelnõu järgi ei lahendaks politsei tulevikus kohapeal liiklusõnnetuse juhtumeid, kus pole vigastatuid. See tähendab, et vaidluste korral tuleb vahetult pärast õnnetust asitõendeid koguda sõidukijuhil endal. Õnnetusjuhtumi korral võivad aga osapooled mõista juhtunut erinevalt, sest ärritunud või hirmunud olekus on keeruline hinnata adekvaatselt liiklusõnnetuse põhjuseid. Nii võivad olla asitõendid, näiteks kokku lepitud sündmuste käik, ebatäpsed või koguni valed, edastas kindlustusfirma Gjensidige.