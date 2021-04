Esimesel juhul on enampakkumise objekt on Järva maakonnas Türi vallas Kabala külas asuv Pargi tänav 1 kinnisasi. Vara on olnud kasutuses üürilepingute alusel ning Türi vallal puudub seetõttu täpne ülevaade vara seisukorrast. Kinnisasjal asuva hoone esimesel korrusel asuv mitteeluruum nr 30 on tähtajalise üürilepingu alusel kasutuses.