Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Reedel teeb uksed lahti kaks kuud remondi tõttu suletud olnud Tarbja kauplus, mis on üsna ainulaadne sündmus. Oleme ju harjunud kuulma, et maapoode pannakse kinni, mitte ei parendata ega avata külarahvale uues kuues. Tarbjal ollakse arvamusel, et pood on küla süda ja kogukonnale oluline kohtumispaik, mis panigi otsima lahendusi seda remontida. Tarbija külapood kuulub osaühingule Anna Kauplus, mille juhataja Laine Hallika meenutas, et nad on kauplust külas lahti hoidnud juba üle kümne aasta. «Poe ajalugu ulatub üle 25 aasta taha. Enne meid on siin kauplust pidanud veel kolmed tegijad,» täpsustas ta.

* Eelmisel nädalal teatas valitsus, et 3. maist tohib toitlustusasutuste välialadel einestada kella 21ni, arvestada tuleb kuni 50protsendise täitumuse nõudega ja ühte laudkonda tohib kuuluda kuni kümme inimest. Endiselt pole lubatud süüa-juua müügi- ja teenindussaalides, küll tohib toitu kaasa osta. Türil jaamahoones asuvat Vaksali kohvikut ja kultuurikeskuse ruumes Kevade kohvikut pidav ­Gerly Tarius sõnas, et lauad võib õue tõsta, ent isegi kui kodus istumisest tüdinenud inimesed saavad jälle hakata söögikohti külastama, sõltub paljugi ka ilmast. Viimastel nädalatel pole ilmataat just armuline olnud ja õues söömine kõige ahvatlevam väljavaade pole. «Loodame, et ilmad lähevad soojemaks,» sõnas ta. Ettevalmistusi esmaspäevaks teeb Vaksali kohvik kõigest hoolimata. Terrassi pole toidukohal varem olnud ja eraldi seda ka ehitama ei hakata, ent lauad-toolid paigutatakse hoone linnapoolsele küljele.

* Roosna-Alliku lasteaia Hellik pere on juba aastaid kurtnud maja väga kehva seisu üle. Nüüd on jälle tekkinud lootus, et ümberehitus algab veel selle aasta jooksul. Paide linnavalitsus esitas 4. aprillil Helliku lasteaia taotluse Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK) tõukefondist rahastuse saamiseks. Linnavalitsusel on plaanis kogu hoone täielikult ümber ehitada. Esialgse plaani järgi peaks hoone saama soojustuse, uue katuse ja igasse ruumi ventilatsiooni. Peale selle vahetatakse välja kogu elektripaigaldis, küttesüsteem ja tehakse ka uus siseviimistlus.

* Türi kesklinnas endisest kauplusehoonest kogukonnale mõnusat kooskäimiskohta rajav Maarja Brause pakub maja tagahoovis võimalust mõnele rohenäpule, kes on huvitatud peenra rajamisest ja valmis seal lilli või taimi kasvatama. Eelmisel nädalavahetusel tehti selleks eeltööd ära ja maja tagahoov sai talguliste abiga puhtama ilme.

* Eelmisel nädalal tõttas Paides tegutsev MTÜ Paikass koos loomapäästegrupiga appi naabermaakonda Tapa valda, kus MTÜ Abivajavad Loomad oli oskamatu juhtimise tõttu sattunud tõsistesse raskustesse ja varjupaiga kassid jäänud lubama­tusse olukorda. Paikassi eestvedaja Virge Piisner ütles, et asi sai alguse sellest, et viimase nädala jooksul koorus välja palju halba infot mittetulundusühingu kohta, keda ta olid varem nii mõnigi kord pidanud koostööpartneriks.

* Kaitseministeerium andis nädalavahetusel teada, et järgmisest aastast korraldab õppuritele riigikaitselaagreid kaitseliit, et tagada kõikide Eesti piirkondade noortele võimalus osaleda ühtse kvaliteediga riigikaitselaagrites. Kaitseliidu Järva maleva pealik major Gabriel Rikberg ütles, et enamikus maakonna gümnaasiumides ja keskkoolides on riigikaitseõpetajad ka praegu vabatahtlikud kaitseliitlased ja organisatsioon olnud aastaid seotud riigikaitselaagritega. «Meie jaoks ei muutu palju midagi, kuid see ei ole kõikides malevates ühteviisi. Oleme varem oma laagritesse kaasanud ka õpilasi väljastpoolt, näiteks Tallinnast,» lausus Rikberg.